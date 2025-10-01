Homem é atropelado por carro enquanto atravessava faixa de pedestres na Beira Rio, em Brusque

Um homem de 39 anos foi atropelado por um carro enquanto atravessava a faixa de pedestres na Beira Rio, em Brusque, na noite de terça-feira, 30. O caso aconteceu próximo à ponte do Trabalhador, por volta das 18h50. A esposa dele estava junto no momento da colisão e relatou o acidente ao jornal O Município.

Ambos preferiram não ser identificados. Ela conta que foi encontrá-lo na volta do trabalho para irem juntos para casa. Quando estavam quase no fim da faixa, um carro passou e atingiu o homem.

“Faltavam três passos para chegar à calçada quando ele foi atropelado. O carro estava em alta velocidade, ao contrário do que ele relatou às autoridades. Nós estávamos de guarda-chuva porque chovia, e meu marido me contou que, antes de atravessar, olhou por baixo do guarda-chuva e viu o carro bem longe”, disse.

A mulher conta que a lateral do carro atingiu o homem. Ele caiu no chão e relatou fortes dores. De acordo com ela, o Samu prestou atendimento e o levou ao Hospital Azambuja. O homem está com o braço direito enfaixado.

“O carro acabou não me atingindo. O motorista estava com a esposa e ainda reclamou que iria chegar atrasado a um compromisso. Meu marido não sofreu nenhuma fratura, apenas luxações”, finalizou.

A reportagem questionou o Samu sobre o atendimento, porém, até a publicação, não havia retorno com os detalhes.

