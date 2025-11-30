Homem é baleado na coxa durante tentativa de assalto em Brusque

Um homem de 37 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite de sábado, 29, em Brusque. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Militar por volta das 19h30, quando a corporação foi acionada pelo Hospital Azambuja após a entrada da vítima.

No hospital, os policiais ouviram o relato do homem, que contou ter sido abordado enquanto caminhava pela rua São Pedro, em direção ao Centro. Segundo ele, o crime ocorreu em um ponto que só saberia indicar pessoalmente.

O suspeito, descrito como um homem branco, usava capacete vermelho e estava em uma motocicleta vermelha.

Armado, o agressor exigiu o celular da vítima. Diante da recusa, efetuou um disparo que atingiu a coxa esquerda do homem, transfixando o local. Após o tiro, o suspeito fugiu na direção do Centro.

A Polícia Militar realizou buscas, mas o autor do crime não foi localizado até o momento. A vítima recebeu atendimento médico e permanece em observação.

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

