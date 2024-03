Homem é baleado nas costas por ex-marido da namorada no Vale do Itajaí

Um homem de 40 anos foi baleado nas costas e na mão pelo ex-marido da namorada dele. O crime aconteceu em Camboriú, no Vale do Itajaí, na noite desta quarta-feira, 13. A vítima foi encaminhada ao hospital e sobreviveu.

Após os disparos, o autor do crime deixou o local. O caso foi registrado na rua João Pessoa, esquina com a rua José Francisco Bernardes, no bairro Areias. Mais detalhes sobre o autor não foram divulgados.

Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que nunca teve contato com o autor, mas sabia que a namorada sofria ameaças dele. Ela possui uma medida protetiva contra o ex-marido e já registrou vários boletins de ocorrência.

