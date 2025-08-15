Homem é condenado a mais de 130 anos por estuprar cinco crianças em SC

Um homem foi condenado a 132 anos de prisão por estuprar cinco crianças em Santa Catarina. De acordo com o Ministério Público, os casos ocorreram no Oeste do estado, entre os anos de 2012 e 2022.

De acordo com a denúncia, o réu praticava os crimes contra as amigas da filha. Ele se aproveitava da confiança das famílias e da proximidade com as vítimas para cometer os abusos. As crianças tinham entre cinco e nove anos à época dos crimes, que ocorreram em ambientes como residências, veículos, campings e piscinas. Entre os episódios relatados estão toques íntimos forçados durante caronas e brincadeiras, ameaças para manter o silêncio das vítimas e exposição de conteúdo pornográfico.

No processo, o MP-SC destacou a consistência dos depoimentos das vítimas, que foram corroborados por testemunhas e familiares. “Esta condenação representa um importante passo na proteção da dignidade e da inviolabilidade da infância, deixando claro que crimes de tamanha gravidade serão combatidos com rigor exemplar”, disse a promotora de Justiça Daniela Böck Bandeira.

Ainda conforme o MP, cabe recurso da sentença e a Justiça concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, uma vez que o processo corre em segredo de justiça. A cidade também não foi informada, como forma de preservar a identidade da vítima.

Leia também:

1. Via judicial é alternativa para reconhecimento da cidadania italiana

2. Homem é encontrado morto com diversas perfurações em quintal de casa, em Itajaí

3. VÍDEO – Estudante de Brusque envolvido em acidente fatal na BR-101 diz que colisão foi provocada por vizinho: “decidiu beber e dirigir”

4. Ponte da Cristalina, entre Brusque e Guabiruba, é interditada após rompimento de cabo

5. Homem e mulher são detidos ao tentarem vender drogas em posto de combustíveis em Brusque

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

