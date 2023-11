Homem é condenado a mais de 60 anos de prisão por estupro das irmãs menores de idade no Sul de SC

Um homem de 23 anos foi condenado à pena de 61 anos de prisão por estupro de vulnerável e facilitação de acesso de menor de idade a conteúdo pornográfico. Os crimes foram cometidos contra as próprias irmãs menores de idade em Araranguá, no Sul do Estado.

Os crimes foram praticados entre dezembro de 2020 e junho de 2021, dentro da casa da família. O fato foi levado às autoridades policiais depois que as irmãs relataram o que ocorria para a mãe, que procurou a delegacia.

De acordo com o Promotor de Justiça, Pedro Lucas de Vargas, o réu praticou inúmeras vezes atos libidinosos com suas duas irmãs, com nove e 15 anos na época dos fatos, além de estuprar a irmã mais velha.

Conforme relata o Promotor de Justiça, o crime de estupro somente não se consumou também com a irmã mais nova, pois a vítima conseguia fugir para outros cômodos da residência.

Os atos eram praticados sob ameaça. O condenado dizia que mataria as irmãs e outros familiares caso elas não permitissem a prática das ações. O réu foi condenado, ainda, por facilitar o acesso da irmã de nove anos a conteúdos pornográficos, já que ele apresentava à criança imagens de pornografia tentando naturalizar a prática, com o intuito de abusar dela.

O réu ficou foragido por dois anos. Ele teve a prisão preventiva decretada em junho de 2021 após o pedido da autoridade policial e a manifestação favorável do Ministério Público. No entanto, permaneceu foragido, sendo localizado somente em maio deste ano, quando o mandado de prisão foi cumprido no Rio de Janeiro.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: