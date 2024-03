Homem é condenado por disparar cinco tiros de arma de fogo contra uma pessoa no Águas Claras, em Brusque

Na sexta-feira, 15, um homem foi julgado pelo Tribunal do Júri pela prática de um crime ocorrido no dia 3 de fevereiro de 2020. Naquele dia, por volta das 20h15, em uma rua do bairro Águas Claras, em Brusque, ele desferiu cinco disparos de arma de fogo contra outra pessoa, contudo, apenas um dos tiros a atingiu.

O crime ocorreu por conta de uma discussão devido ao acusado ter passado com som alto em frente à casa da vítima.

Decisão

Os jurados entenderam que o delito ocorreu por conta de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, sendo também afastadas as qualificadoras do crime.

Assim, o homem foi condenado à pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial aberto. Foi concedido a ele o direito de recorrer em liberdade.

