Homem é condenado por tentativa de homicídio após amarrar e agredir vítima com facadas em morro no Azambuja, em Brusque

Um homem foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de homicídio no bairro Azambuja, em Brusque. O resultado foi divulgado após realização do júri popular nesta sexta-feira, 21. No crime, cometido em 2023, diversos homens amarraram a vítima em uma área de mata no Morro do Mocotó, no mesmo bairro, e a agrediram com facadas, coronhadas e socos.

Além da condenação por tentativa de homicídio, ele também foi condenado por porte ilegal de arma de fogo. O crime ocorreu em 9 de maio de 2023

Detalhes do crime

A vítima foi amarrada com abraçadeiras de plástico e agredida com socos, coronhadas de revólver e facadas na cabeça, tronco e braços.

Durante a agressão, o tambor da arma de fogo usada pelos agressores abriu e as munições caíram, o que os obrigou a procurar os projéteis. Aproveitando a distração, a vítima conseguiu remover as amarras dos pés e fugir pela mata até alcançar uma residência e pedir socorro, impedindo que fosse assassinada. Os agressores fugiram do local.

O julgamento popular reconheceu a materialidade delitiva, a autoria e a intenção de matar, condenando o réu por tentativa de homicídio. Foram reconhecidas as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e surpresa, que impossibilitou a defesa da vítima.

A sentença resultou em 16 anos de reclusão em regime fechado mais multa, corrigidos na forma legal. O homem pode recorrer da decisão, porém, foi negado o direito de recorrer em liberdade.

