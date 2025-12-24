Homem é contido por moradores após agredir a esposa no Steffen, em Brusque
Caso aconteceu na noite de terça-feira
Um homem foi contido por moradores após agredir a esposa no bairro Steffen, em Brusque, na noite desta terça-feira, 23. A Polícia Militar foi acionada e precisou usar força física para contê-lo.
O caso ocorreu por volta das 20h40. No local, os policiais conversaram com os envolvidos e obtiveram informações de que o marido da vítima passou a agredi-la, ocasionando pequenas lesões. Nesse momento, ele foi contido por moradores.
Além disso, no momento em que a equipe solicitou o documento de identificação, o homem se recusou a entregar, levantou-se e partiu para cima dos policiais. Foi necessário o uso de força física e algemas para contê-lo. Ele foi conduzido à delegacia.