Homem é contido por populares ao tentar assaltar comércio em Brusque
Caso aconteceu no bairro Azambuja
Um homem de 41 anos tentou assaltar um estabelecimento no bairro Azambuja, em Brusque, nesta sexta-feira, 21, e foi contido pelo dono do comércio e por populares.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h30.
No local, a equipe policial fez contato com a vítima, de 61 anos, que relatou que estava em seu comércio quando um homem entrou usando capacete e pediu um cigarro. Ao se virar para pegar o item, o assaltante avançou para dentro do caixa, tentando pegar alguns objetos e também o dinheiro que o comerciante tinha no bolso.
O lojista segurou o homem e gritou por ajuda dos vizinhos, que o contiveram até a chegada da polícia. A equipe registrou o boletim de ocorrência e conduziu o envolvido à Delegacia.
