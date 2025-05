Homem e criança de três anos ficam feridos após colisão entre bicicleta e moto em Brusque; motociclista fugiu

Um homem de 38 anos e uma criança de três ficaram feridos após um acidente de trânsito envolvendo uma bicicleta e uma motocicleta, por volta das 13h desta terça-feira, 6, na rua Botuverá, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro, segundo testemunhas.

A bicicleta era conduzida pelo homem, que estava acompanhado de duas crianças. Ele sofreu um corte no lábio superior e ferimentos no joelho e perna esquerda. A criança de 3 anos, que estava na cadeirinha, teve escoriações na língua.

Ambos estavam conscientes, orientados e deambulando no local no momento do atendimento, e foram levados ao Pronto-Socorro do Hospital Azambuja para avaliação médica.

A outra criança, de 5 anos, que estava na garupa da bicicleta, não apresentava ferimentos e permaneceu no local com os pais, que assinaram a ficha de recusa de atendimento hospitalar.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar foi acionada para investigar o caso e tentar identificar o motociclista que deixou o local sem prestar socorro.

Leia também:

1. Saiba como será o desconto aos consumidores após falta de água em Brusque

2. VÍDEO – Inesperado: caminhão carregado de entulho tomba e destrói quintal de casa em Itajaí

3. Itajaí decreta situação de emergência em saúde pública; entenda

4. Jovem motociclista morre após colidir contra poste em São João Batista

5. VÍDEO – Polêmico nas redes sociais, pastor adolescente diz ter sido retirado à força de congresso em Camboriú

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: