Homem é detido após descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira em Brusque

A Polícia Militar deteve um homem de 26 anos na noite do sábado, 29, após o descumprimento de uma medida protetiva de urgência e ameaça contra a ex-companheira, de 24 anos, no bairro Guarani, em Brusque. A ocorrência foi registrada por volta das 20h03.

Segundo informações repassadas ao 190, o homem tentou invadir a residência onde a jovem estava, na casa de uma amiga, buscando contato com ela apesar da proibição judicial. As testemunhas relataram que ele chegou ao local gritando e exigindo falar com a ex-companheira.

A corporação recebeu a informação de que o suspeito estaria em um Hyundai Sonata prata, rebaixado. Durante o deslocamento, a guarnição encontrou o veículo e realizou a abordagem.

Questionado, o homem confirmou ter sido notificado sobre a medida protetiva, mas negou o descumprimento. Disse que havia saído para buscar um lanche e que passou pela rua da amiga da ex-companheira “por coincidência”.

A versão foi descartada após os policiais ouvirem a vítima e a amiga que presenciou a situação. Ambas relataram que o homem esteve na residência tentando contato de forma insistente, descumprindo a medida vigente.

Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais e medidas de segurança.

