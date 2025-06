Homem é detido após furtar peça de carne em mercado no bairro São Luiz, em Brusque

Um homem de 29 anos foi preso na tarde desta quinta-feira, 12, no Centro de Brusque, após furtar uma peça de carne de um supermercado. O fato ocorreu por volta das 14h.

De acordo com a Polícia Militar, agentes conversaram com o gerente do estabelecimento, que relatou que um homem havia furtado o produto. No momento, o gerente e o segurança abordaram o homem, de 29 anos, e constataram o crime.

Ele foi detido e levado para a delegacia.

