Homem é detido com bicicleta furtada em Brusque e alega ter pago R$ 70

Ele afirmou que havia comprado a bicicleta horas antes

Um homem de 57 anos foi detido pela Polícia Militar na noite da terça-feira, 30, em Brusque, após ser visto com uma bicicleta furtada. O caso aconteceu na rua Prefeito Germano Schaeffer, nas proximidades do Terminal Urbano.

De acordo com a PM, a vítima procurou os policiais que faziam policiamento no local e relatou que havia tido a bicicleta furtada em frente à Biblioteca da praça da Cidadania, por volta das 21h10.

Com as características repassadas, os policiais iniciaram rondas e localizaram o suspeito com uma bicicleta idêntica à descrita. Ao ser abordado, ele contou que havia comprado o veículo poucas horas antes, em frente a um supermercado no Centro II, pelo valor de R$ 70, e alegou não desconfiar da origem ilícita por se tratar de um item usado.

A vítima foi chamada ao local e reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade. Diante dos fatos, o suspeito e a vítima foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

