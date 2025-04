Homem é detido em Brusque após usar pitbulls para agredir companheira

Uma mulher, de 57 anos, foi vítima de violência doméstica na noite de sábado, 26, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. De acordo com a Polícia Militar, ela deu entrada na UPA por volta das 21h10 com ferimentos nos braços e mãos, causados por mordidas de dois cachorros da raça pitbull.

Aos policiais, a vítima relatou que os ataques foram provocados pelo próprio companheiro, de 50 anos, que teria instigado os animais a atacá-la. Além das agressões físicas, ela afirmou que sofre ameaças constantes e é impedida de sair de casa.

O suspeito negou as acusações, mas foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no contexto da Lei Maria da Penha.