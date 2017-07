Homem é detido furtando supermercado de Brusque e vídeo viraliza

Por volta das 10h30 desta sexta-feira, 7, a equipe de segurança do supermercado no Centro 2, próximo à Figueira, deteve um homem que estava praticando furto dentro do estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada e após algemar o suspeito, constatou que ele estava sangrando pelo nariz, possivelmente por estar drogado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu o homem, que não teve sua identidade revelada, para o Hospital Azambuja.

A gerência do supermercado foi contatada para informar quais produtos ele estava furtando, mas a reportagem foi informada que todos estão em reunião nesta manhã.

Confira o vídeo do momento:

Crédito: Luiz Helmut Adolfo Keller Lichtemberg