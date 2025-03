Homem é detido no Nova Brasília após furtar peças de carne de supermercado em Brusque

Um homem de 36 anos foi detido no bairro Nova Brasília, em Brusque, após furtar duas peças de carne de um supermercado na tarde da quarta-feira, 26.

A Polícia Militar recebeu a informação de que o homem havia saído do mercado de bicicleta. Após buscas, ele foi abordado com as carnes, no valor de R$ 200. Ele foi levado à delegacia.

