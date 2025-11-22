Homem é detido pela Polícia Militar após agredir companheira em Brusque
Um homem de 57 anos foi detido pela Polícia Militar após agredir fisicamente a companheira na madrugada deste sábado, 22.
O caso ocorreu no bairro São Pedro, em Brusque.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 0h45 e, ao chegar ao local, ouviu a vítima, de 36 anos. Ela relatou que estava em casa quando o companheiro iniciou as agressões, causando lesões na cabeça e no braço.
O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para as medidas cabíveis.
