Homem é detido por receptação de carro furtado no bairro São Luiz, em Brusque

Um homem de 58 anos foi detido por receptação culposa na tarde desta terça-feira, 9, no bairro São Luiz, em Brusque.

A abordagem ocorreu por volta das 13h, quando policiais militares verificaram que o veículo Renault Logan estava com registro de furto, ocorrido em Itapema no dia 19 de novembro de 2025.

O condutor afirmou desconhecer que o carro havia sido furtado e disse que o havia adquirido há aproximadamente uma semana.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, e o veículo apreendido para os procedimentos legais.

