Homem é detido por tráfico de drogas no bairro Águas Claras, em Brusque

A Polícia Militar deteve um jovem de 19 anos por tráfico de drogas na noite de terça-feira, 9, no bairro Águas Claras, em Brusque.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h50, durante policiamento preventivo na região.

Segundo a corporação, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita. Um deles conseguiu fugir, enquanto o outro foi abordado.

Na busca pessoal, os militares encontraram dois torrões de maconha, totalizando 25,74 gramas, já embalados e prontos para a venda.

O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Leia também:

1. Quem era a família que morreu afogada após ter carro arrastado durante chuva em Palhoça

2. Assaltante foge após dono de casa reagir no Azambuja, em Brusque

3. Polícia Civil realiza operação contra estelionato e lavagem de dinheiro em Guabiruba

4. Ciclone sobre o mar: o que muda no tempo em Brusque nesta quarta-feira

5. VÍDEO – Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

