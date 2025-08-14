Homem é encontrado morto com diversas perfurações em quintal de casa, em Itajaí

Um homem foi encontrado morto no quintal de uma casa em Itajaí, com diversas perfurações pelo corpo, na manhã desta quinta-feira, 14. A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até a avenida Vereador Abrahão João Francisco, no bairro Ressacada, por volta das 11h30.

A vítima, de 55 anos, já estava sem vida quando a equipe chegou. O corpo podia ser visto da rua devido ao desnível do terreno. A polícia suspeita que as lesões tenham sido provocadas por uma arma branca, que não foi localizada.

Testemunhas relataram que, no dia anterior, o homem teria se envolvido em uma discussão com vizinhos, que depois teriam deixado o local utilizando o veículo dele.

A cena foi isolada para o trabalho da Polícia Científica. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Civil também estiveram no local.

Foram realizadas diligências preliminares, mas, até o momento, os autores não foram identificados ou localizados. Os vizinhos citados na discussão também não foram encontrados.

