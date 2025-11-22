Homem é encontrado morto com diversas perfurações na ponte do rio Perequê, em Itapema

Um homem foi encontrado morto com diversas perfurações na ponte do rio Perequê, em Itapema, neste sábado, 22. Duas testemunhas relataram versões sobre o caso à Polícia Militar.

Um homem em situação de rua disse que conhecia a vítima há poucos dias e que, na noite anterior, ambos teriam se envolvido em uma briga com dois homens nas proximidades de um posto de combustíveis.

Após o desentendimento, a vítima teria saído para vender latas de alumínio. Ele afirmou ainda que, ao retornar ao abrigo sob a ponte, por volta das 23h, encontrou a vítima gravemente ferida, porém ainda com sinais de vida.

Além disso, alegou não ter acionado socorro por não possuir celular. Na manhã seguinte, outra pessoa entrou em contato com a Polícia Militar informando que havia um homem morto no local.

A Polícia Científica foi acionada para os procedimentos técnicos e para a remoção do corpo. A Polícia Civil investiga o caso.