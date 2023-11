Homem é encontrado morto, com faca no peito, dentro de casa no Médio Vale

Um homem de 57 anos foi encontrado morto, com cortes pelo corpo e com uma faca sobre o peito, dentro de uma residência na rua Tupi, localizada no bairro Araponguinhas, em Timbó, na manhã dessa sexta-feira, 10.

A Polícia Militar foi acionada às 9h30 para atender à ocorrência de homicídio. No local, os policiais conversaram com a solicitante e testemunha, a qual relatou que mora ao lado da casa onde a vítima morava. Ela é inclusive proprietária do local.

A mulher informou que a vítima estava residindo na casa há oito dias. Segundo ela, quarta-feira, 8, foi a última vez que viu o homem pessoalmente. Nessa quinta-feira, 9, por volta das 7h30, quando estava saindo de casa, escutou uma voz feminina discutindo com ele dentro da residência.

Nessa sexta, às 9h30, ao retornar para casa, percebeu que a roupa da vítima estava na chuva e foi até a casa dele avisá-lo, quando o encontrou caído no chão da sala.

A PM foi até a residência onde a vítima estava e encontrou a porta da residência aberta, sem sinais de arrombamento. Foram acionados o Samu, a Polícia Científica e a Polícia Civil.

