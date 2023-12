Homem é encontrado morto dentro da residência no Norte catarinense

Juliano Pierre Balduino, de 28 anos, foi encontrado morto em uma residência em São Francisco do Sul na noite da terça-feira, 19. Ele era natural de São Bento do Sul, mas morava em São Francisco do Sul.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h45, na rua Felicidade, no bairro Morro Grande. Juliano foi atingido por disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os bombeiros voluntários foram acionados pela PM, mas ao chegar no local Juliano já estava sem sinais vitais.

A ocorrência ficou aos cuidados da polícia. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas até o momento.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: