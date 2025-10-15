Homem é encontrado morto dentro de casa no bairro Paquetá, em Brusque
Ele não aparecia no trabalho há dias
Um homem de 35 anos foi encontrado morto dentro de sua casa no bairro Paquetá, na noite de terça-feira, 14. Segundo a Polícia Civil, amigos relataram que ele não aparecia no trabalho há alguns dias. Não há informações sobre a causa da morte.
Por não terem informações da vítima, os conhecidos decidiram procurá-lo em casa, quando acabaram o encontrando morto em sua cama.
De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada, mas não foi identificado indício de crime. Informações preliminares são de que o homem pode ter morrido por intoxicação de medicamentos. Equipes estão aguardando o resultado do exame toxicológico. Não há informações sobre a identidade da vítima.
