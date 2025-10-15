Homem é encontrado morto dentro de casa no bairro Paquetá, em Brusque

Um homem de 35 anos foi encontrado morto dentro de sua casa no bairro Paquetá, na noite de terça-feira, 14. Segundo a Polícia Civil, amigos relataram que ele não aparecia no trabalho há alguns dias. Não há informações sobre a causa da morte.

Por não terem informações da vítima, os conhecidos decidiram procurá-lo em casa, quando acabaram o encontrando morto em sua cama.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada, mas não foi identificado indício de crime. Informações preliminares são de que o homem pode ter morrido por intoxicação de medicamentos. Equipes estão aguardando o resultado do exame toxicológico. Não há informações sobre a identidade da vítima.

