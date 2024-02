Homem é encontrado morto na Praia Central de Balneário Camboriú

Um homem foi encontrado morto na Praia Central de Balneário Camboriú na noite deste domingo, 11. Ele foi encontrado deitado na faixa de areia, já em parada cardiorrespiratória. O fato ocorreu por volta das 21h45, próximo da rua 2400. No horário, acontecia o desfile de Carnaval no Centro da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi necessária utilização do desfibrilador, que não surtiu efeito em reanimar a vítima. Minutos depois, uma equipe do Samu chegou ao local e declarou o óbito do homem.

O Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) ficou no local até a chegada da Polícia Científica e do Setor Médico Legal. Informações sobre a identidade do homem não foram divulgadas.

