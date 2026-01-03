Homem é encontrado morto no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

O corpo de um homem foi encontrado no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na manhã deste sábado, 3. Por volta das 8h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores para a rua do Cedro, no bairro Dom Joaquim.

De acordo com os bombeiros, a retirada do corpo apresenta dificuldades, já que ele se encontra em uma área de mata fechada, o que dificulta o acesso da equipe.

Após o resgate, o corpo será encaminhado à Polícia Científica, que irá apurar a causa da morte. O homem ainda não foi identificado.

Notícia em atualização