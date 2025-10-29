Homem é encontrado morto próximo à porta de casa em Tijucas

Um homem foi encontrado morto na manhã da terça-feira, 28, dentro de uma casa na rua Rudy Bayer, em Tijucas. A equipe dos bombeiros foi acionada por volta das 11h37 para atender uma ocorrência de mal súbito.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o homem já sem vida, deitado próximo à porta de entrada da residência, que estava aberta. A Polícia Militar foi chamada e acionou a Polícia Científica para realizar a perícia.

A área foi isolada e o corpo permaneceu no local até a chegada dos peritos. A identidade da vítima não foi divulgada.

