Homem é esfaqueado após discussão entre irmãos em Blumenau

Na noite deste domingo, 2, uma discussão entre irmãos terminou em um deles esfaqueado no bairro Velha Grande, em Blumenau. A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma equipe do Samu prestando atendimento a um jovem, de 21 anos, que estava ferido na região do tórax. Ele relatou que o irmão, de 36 anos, teria sido o autor da agressão com a faca. O rapaz foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

Conforme a PM, o irmão mais velho foi localizado e apresentou uma versão diferente dos fatos. Segundo ele, o jovem de 21 anos tentou agredi-lo com uma faca, e ele se defendeu, acreditando que o irmão tenha se ferido sozinho durante a confusão. Ele também afirmou que o irmão já havia tentado atacá-lo com uma enxada, mas conseguiu retirar o objeto das mãos dele.

A briga ocorreu na residência onde ambos estavam, e no local foi encontrada a faca, que teria sido usada na agressão. Diante da situação, o homem, de 36 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Após receber alta hospitalar, o jovem também foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

