Homem é esfaqueado na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um homem foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira, 28, no bairro Bateas, em Brusque. Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima é um homem de 35 anos. O fato ocorreu na rodovia Ivo Silveira.

De acordo com o relatório dos bombeiros, os socorristas foram acionados por volta das 9h32. Ao chegarem no local, encontraram a vítima, que estava consciente e orientada. O homem apresentava um corte pequeno na mão esquerda e acima do supercílio direito, causado pela faca.

Depois da avaliação dos bombeiros, a vítima optou por ficar em casa. Ele assinou o termo de recusa e foi liberado.

Informações sobre como o caso aconteceu não foram divulgadas.

