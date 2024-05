Homem é esfaqueado no Águas Claras, em Brusque; bombeiros foram acionados

Um homem de 41 anos foi esfaqueado no bairro Águas Claras, em Brusque, na noite do sábado, 11. O caso aconteceu na rua Santa Cruz por volta das 23h.

Quando os bombeiros chegaram no local, o homem estava sentado na via, consciente e orientado. Ele tinha um ferimento perfurante na região do tórax com hemorragia.

Foi feito o atendimento pré-hospitalar, um curativo no local e ataduras. Após a contenção da hemorragia, ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja.

Não foram divulgadas mais informações.

