Homem é esfaqueado no peito pela companheira durante briga em Itajaí

Um homem foi esfaqueado no peito durante uma briga com a companheira na tarde desta terça-feira, 23, no bairro São Vicente, em Itajaí. Segundo a Polícia Militar, a vítima recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada em estado grave ao Hospital Marieta Konder Bornhausen. A mulher foi presa.

De acordo com informações obtidas pelos policiais, a discussão entre o casal teria resultado em agressões entre ambos. Assim, durante o conflito, a mulher atingiu o companheiro com uma faca, alegando legítima defesa.

Na casa moram também os dois filhos do casal, menores de idade. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças ficaram sob os cuidados temporários de uma vizinha até a chegada dos conselheiros.

A faca usada no ataque e dois celulares foram apreendidos. A cena do crime não estava preservada, já que vizinhos entraram no imóvel para socorrer a vítima.

A mulher foi presa em flagrante e levada à Central de Plantão Policial, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação.

