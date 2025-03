Homem é esfaqueado no pescoço pela esposa em São João Batista; morador conteve hemorragia com toalha

Um homem, de 42 anos, foi esfaqueado no pescoço pela esposa no bairro Krequer, em São João Batista, na noite do domingo, 16. Outro morador conteve a hemorragia com uma toalha enquanto os bombeiros não chegavam.

O caso aconteceu por volta das 19h30. A mulher, 42, foi presa na mesma noite pela Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros havia sido acionada para uma ocorrência envolvendo ferimento por arma de fogo.

Chegando no local confirmou que o ferimento havia sido outro. O homem estava inconsciente e deitado, sendo cuidado por outro morador. Ele foi levado ao hospital com perda de sangue.

