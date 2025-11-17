Homem é esfaqueado no pescoço por jovem em Itapema

Um homem de 28 anos foi esfaqueado no pescoço por um jovem em Itapema na noite do domingo, 16. O caso aconteceu na rua 410, no bairro Morretes, por volta das 20h30.

A vítima é natural de Alagoas e possui passagens por posse de drogas, perturbação do sossego, ameaça e dirigir sob efeito de álcool e/ou drogas. Ele foi levado ao hospital em estado grave.

O autor dos ferimentos é um jovem de 19 anos, natural do mesmo estado. Ele não possui passagens e foi preso em flagrante.

