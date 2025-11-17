Homem é esfaqueado no pescoço por jovem em Itapema
Caso aconteceu na noite do domingo
Um homem de 28 anos foi esfaqueado no pescoço por um jovem em Itapema na noite do domingo, 16. O caso aconteceu na rua 410, no bairro Morretes, por volta das 20h30.
A vítima é natural de Alagoas e possui passagens por posse de drogas, perturbação do sossego, ameaça e dirigir sob efeito de álcool e/ou drogas. Ele foi levado ao hospital em estado grave.
O autor dos ferimentos é um jovem de 19 anos, natural do mesmo estado. Ele não possui passagens e foi preso em flagrante.
