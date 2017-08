Homem é flagrado com short furtado e vai para a delegacia em Brusque

Um homem de 32 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil nesta quarta-feira, 23, por estar com um short da marca Zero, de cor bege, furtado. As informações constam no boletim de ocorrência.

Ele foi abordado na rua Santa Cruz, Águas Claras, perto de um supermercado. Um policial militar identificou o short como produto furtado no dia 20 e fez a abordagem.

Inicialmente, o homem disse que havia ganhado da mãe, mas depois revelou de quem havia recebido uma muda de roupas.