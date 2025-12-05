VÍDEO – Homem é flagrado fazendo “zerinho” no estacionamento da Havan em Brusque
As imagens foram enviadas à polícia
Na madrugada do último domingo, 30 de novembro, um homem em um Chevette foi até o estacionamento ao lado do Centro Administrativo da Havan, em Brusque, para fazer “zerinho”. As câmeras de vídeo capturaram o momento às 5h25.
Em publicação oficial do perfil do Instagram do Luciano Hang, dono da Havan, foi dito que as imagens contendo o rosto do motorista e a placa do veículo foram encaminhadas à polícia.
