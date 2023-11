Homem é hospitalizado após capotar caminhonete no Sul de Santa Catarina

Um homem de 26 anos ficou ferido após capotar o carro na noite da quinta-feira, 23, por volta das 21h15. O acidente aconteceu na avenida Valdemar Kleinumbing, situada no bairro Centro, em Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina.

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, a equipe foi chamada para atender a um capotamento na região central da cidade, inicialmente relatando duas vítimas.

Desfecho

Contudo, ao chegar ao local, os bombeiros constataram que apenas o homem de 26 anos estava preso no veículo acidentado. Os socorristas realizaram com sucesso o desencarceramento e, após avaliação, notaram que a vítima apresentava escoriações pelo corpo.

Diante disso, ele foi prontamente conduzido ao Hospital Nossa Senhora da Conceição de Urussanga para receber os cuidados necessários. A dinâmica exata do acidente não foi informada.

