Homem e idoso são resgatados após afogamento em praia de Penha

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar resgataram duas vítimas de afogamento, um idoso de 74 anos e um homem de 48 anos, na Praia da Saudade, em Penha. O afogamento aconteceu no fim da tarde deste domingo, 11.

Segundo os bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 18h. O idoso foi arrastado pela corrente de retorno e o homem, na tentativa de resgatar ele, também foi arrastado.

Ambos foram salvos pela equipe de guarda-vidas civis. Conforme repassado aos bombeiros, o idoso apresentou espuma na boca durante o resgate, caracterizando afogamento grau três. O outro homem apresentava exaustão elevada.

Os homens, que estavam conscientes e orientados, foram atendidos pela equipe médica do Arcanjo-03 e pelos bombeiros militares e também voluntários de Penha. Os pacientes foram conduzidos para o pronto-atendimento de Penha.

Leia também:



1. Jornal O Município abre vaga para vendedor de publicidade; saiba como participar da seleção

2. Casa é destruída por incêndio no Lageado Baixo, em Guabiruba

3. Brusque registra saldo negativo de empregos no ano de 2023; compare dados com os anos anteriores

4. Trânsito em rua do bairro Azambuja sofre alteração a partir desta terça-feira em Brusque; saiba qual

5. Brusque assume compromisso por menos confusão em fios de postes na cidade

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: