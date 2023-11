Homem é internado em estado gravíssimo após levar tiro na cabeça durante discussão em Indaial

Um homem de 37 anos foi internado em estado gravíssimo depois de ser atingido por um tiro na cabeça durante uma discussão em Indaial, no início da tarde deste domingo, 6. O caso aconteceu por volta do meio-dia na rua 24 de Maio, no bairro Carijó.

A vítima foi encontrada pela Polícia Militar no chão, ensanguentada e com uma perfuração na cabeça. Os bombeiros e o Samu foram acionados, estabilizaram o homem e o levaram ao Hospital Beatriz Ramos.

De acordo com testemunhas, a vítima estava discutindo com um outro homem na rua. Durante a discussão, o agressor desferiu dois tiros, que não acertaram o homem, mas que o terceiro atingiu sua cabeça. Eles informaram que o autor deixou o local em uma CG preta.

Autor segue foragido

A partir dos relatos e de imagens de câmeras de segurança, a PM conseguiu rastrear o agressor e foi até a casa dele, onde foi localizada a moto. Vizinhos confirmaram que ele morava lá, mas ele não foi encontrado.

As buscas continuaram, mas o autor do disparo não foi localizado até a publicação.

