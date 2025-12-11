Homem é investigado por compartilhar conteúdo de abuso sexual infantil em Guabiruba

Um homem é suspeito de armazenar e compartilhar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Guabiruba. Ele foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) na tarde desta quarta-feira, 10.

O Gaeco cumpriu um mandado e apreendeu um dispositivo eletrônico, que será submetido à extração pericial para posterior análise e andamento das investigações. A ação é um desdobramento das operações deflagradas em junho, agosto e setembro deste ano para combater a produção e o armazenamento de material relacionado ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

A decisão judicial de busca e apreensão foi expedida pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí.

A investigação teve início a partir de informações repassadas pela Polícia Federal, por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil (CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF).

Com o avanço das apurações, identificou-se que o investigado, além de compartilhar um arquivo com cena de exploração sexual infantil, também pode ser o responsável pela produção da imagem compartilhada, o que reforça a gravidade das condutas apuradas.

A operação

A Operação Expurgo visa não apenas combater esses crimes silenciosos, mas também intensificar a atuação da força-tarefa especializada no combate a delitos cibernéticos, especialmente à pornografia infantojuvenil.

A Operação Expurgo IV é um desdobramento das fases anteriores deflagradas em 2025 pelo CyberGaeco, nas quais cinco investigados foram presos e outros 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversas cidades do estado.

Na execução desta etapa, o Gaeco contou com apoio técnico da Polícia Científica de Santa Catarina, visando à preservação da cadeia de custódia das evidências arrecadadas.

O material apreendido será encaminhado à Polícia Científica, que realizará exames e emitirá laudos periciais. As evidências serão analisadas pelo CyberGaeco para dar prosseguimento às investigações, identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração de possível rede criminosa.

As investigações tramitam sob sigilo e, assim que houver publicidade dos autos, novas informações poderão ser divulgadas.

