Homem é levado ao hospital após capotar carro em Botuverá
Fato ocorreu na manhã desta sexta-feira, 15
Um homem ficou ferido após capotar o carro em Botuverá, na manhã desta sexta-feira, 15. O caso ocorreu no bairro Lageado Baixo, por volta das 8h40.
Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a vítima já estava fora do veículo quando a equipe chegou ao local.
Ele apresentava edema na região da cabeça e dores no membro inferior direito. Apesar dos ferimentos, o homem estava estável. A vítima foi conduzida ao hospital para avaliação médica.
De acordo com os bombeiros, não houve gravidades no acidente.
Matéria em atualização
