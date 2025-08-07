Homem é levado ao hospital após capotar carro na rua dos Imigrantes, em Guabiruba

Um homem ficou ferido após capotar o carro na rua dos Imigrantes, no bairro dos Imigrantes, em Guabiruba, na manhã desta quinta-feira, 7. A vítima, de 37 anos, foi levada para o hospital.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima estava sozinha no veículo, um Gol. O motorista seguia no sentido Guabiruba-Brusque. O homem foi levado ao hospital com ferimentos leves na cabeça.

Testemunhas no local relataram que o homem fazia a curva quando acabou perdendo o controle do veículo. Em seguida, ele bateu em uma calçada e acabou capotando próximo de um canteiro.

O veículo já foi retirado da pista por um guincho. A Polícia Militar foi acionada e está no local. Agentes precisaram varrer o asfalto por conta da quantidade de vidro no chão.

Colaborou: João Henrique Krieger

