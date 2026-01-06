Homem é levado ao pronto-socorro após ataque de abelhas em Gaspar
Colmeia foi atingida por retroescavadeira durante limpeza de terreno
Um homem de 57 foi encaminhado ao pronto-socorro após ser atacado por abelhas no Bateias, em Gaspar, na manhã desta segunda-feira, 5. Ele foi ferroado diversas vezes pelo corpo.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem realizava a limpeza de entulho em um terreno com uma máquina retroescavadeira de pequeno porte quando atingiu uma colmeia, que estava alojada em restos de construção junto a um muro.
Após o impacto, as abelhas passaram a atacar. O homem que operava a máquina conseguiu se proteger dentro da cabine e não foi ferroado.
Já moradores de uma residência vizinha precisaram se abrigar em um banheiro, entre eles o homem de 57 anos que foi ferido, um menor de idade e um cachorro. Apenas o homem mais velho acabou sendo atingido pelas ferroadas.
As equipes utilizaram roupas de proteção para acessar a área e retirar as pessoas da situação de risco.
Durante a vistoria, foi encontrada a colmeia destruída, com as abelhas dispersas pelo terreno e também pela rua nas proximidades. A vítima foi encaminhada consciente e orientada ao pronto-socorro em Gaspar.
A rua foi isolada e os moradores orientados a não acessar o local até que as abelhas se afastassem e a situação fosse normalizada.
