Homem é levado para delegacia após chamar mulher de “macaca” no bairro Dom Joaquim, em Brusque
Caso ocorreu na tarde de domingo, 28
Um homem foi conduzido para a delegacia após chamar sua vizinha de macaca por conta do latido de seus cães no bairro Dom Joaquim, em Brusque. O caso ocorreu na tarde de domingo, 28, por volta das 18h30.
De acordo com o relatório da Polícia Militar, o autor tem 50 anos. Ele disse aos agentes que seus vizinhos possuem cachorros que incomodam por causa dos latidos e que já tinha um processo judicial acerca do assunto. Novamente, teria sido incomodado, querendo assim registrar um boletim de ocorrência.
Ao conversarem com a vítima, uma mulher de 60 anos, ela relatou que o autor foi até seu portão com bastante raiva, sacudiu a estrutura e passou a ameaçá-la e a chamar de “macaca”. Segundo a PM, testemunhas confirmaram a versão da vítima. Já o autor negou os fatos.
Os envolvidos foram levados para a delegacia.
