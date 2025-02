Homem é morto a facadas após discussão em casa noturna no bairro Primeiro de Maio, em Brusque

Na madrugada deste sábado, 15, um homem de 31 anos foi morto a facadas após uma discussão em uma casa noturna localizada no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. O crime ocorreu por volta das 2h30, e a Polícia Militar foi acionada com a informação de que uma pessoa havia sido esfaqueada.

Ao chegar ao local, as guarnições constataram que a vítima sofreu múltiplos golpes de faca e não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a óbito antes da chegada do socorro médico.

O suspeito do homicídio fugiu logo após o crime. Apesar de já ter sido identificado pelas autoridades, ele ainda não foi localizado. A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos periciais e iniciar as investigações.

Leia também os destaques da semana:

1. Trânsito na ponte do Maluche deve ser liberado na próxima semana

2. Confira lista de contribuintes que não precisam pagar IPTU em Brusque em 2025

3. “Ele segurou a criança pelo cabelo e iniciou os golpes”, delegado revela detalhes do caso da criança assassinada pelo pai em Brusque

4. Regras para circulação de ciclomotores em Brusque são elaboradas, mas aplicação da lei deve ser obstáculo

5. Brusque já sentiu calor mais intenso que 2025; relembre o episódio histórico

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: