Homem é morto a facadas durante briga com vizinho em Balneário Camboriú

Um homem de 32 anos foi morto a facadas durante uma briga com um vizinho no bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú, na tarde de segunda-feira, 15. O caso aconteceu por volta das 16h na rua Bom Retiro.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado deitado na via com pelo menos duas marcas de facadas no corpo. O samu foi acionado, porém, foi constatado o óbito no local.

O autor do crime já havia fugido do local quando a equipe chegou. Em conversa com testemunhas, a PM identificou o autor, um homem de 30 anos.

Também foi dito que a vítima teria ameaçado o autor em outras ocasiões, e que na manhã da segunda a vítima teria tentado agredi-lo. Foi informado que a vítima costumava fazer confusão na rua e incomodar a vizinhança com ameaças.

Prisão

A PM localizou o autor do crime na rodoviária da cidade, com passagem comprada para Lages. Ele informou que iria se entregar à polícia.

Ele não ofereceu resistência e foi conduzido pela equipe. Segundo relato dele, a vítima já havia lhe ameaçado de morte e, então, agiu em legítima defesa.

Ele contou que na noite do domingo houve uma discussão entre os dois e a vítima teria invadido sua residência. Na manhã da segunda, ele teria lhe ameaçado novamente.

Ao voltar do trabalho, por volta das 16h, quando estava entrando em casa, a vítima o surpreendeu com um facão e tentou lhe atingir. Ele conta que conseguiu se defender, pegou a faca e desferiu dois golpes.

Na sequência, fugiu do local, pois estava assustado e com medo de represálias. Ele informou onde escondeu a faca do crime, que foi apreendida pela polícia. O facão mencionado não foi encontrado.

