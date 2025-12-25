Homem é morto a facadas na véspera de Natal em Itapema

Um homicídio foi registrado na tarde da quarta-feira, 24, véspera de Natal, no bairro Morretes, em Itapema. A vítima, identificada como Carlos Eduardo Giacomossi, de 24 anos, morreu após ser esfaqueada na rua 440.

O suspeito do ataque tentou fugir logo após o crime, mas foi localizado e preso pela Guarda Municipal em seguida.

De acordo com as primeiras informações apuradas, Carlos era natural de São José, na Grande Florianópolis. Ele não resistiu aos ferimentos provocados pelas facadas e morreu ainda no local.

Após o ataque, o autor deixou a cena do crime, o que deu início a buscas pela região. A Guarda Municipal conseguiu localizar o suspeito pouco tempo depois e efetuou a prisão.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a motivação do homicídio. O caso segue sob investigação.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

