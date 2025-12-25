Homem é morto a golpes de facão na manhã de Natal em Palhoça

Um homem de 40 anos morreu após ser atacado com golpes de facão na manhã desta quarta-feira, 25, dia de Natal, no bairro Pachecos, em Palhoça, na Grande Florianópolis.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h50 e encontrou a vítima já sem vida no local.

Conforme a corporação, o homem estava com a companheira e havia retornado de um evento pouco antes do crime.

O casal se preparava para sair em direção a uma cachoeira quando o autor apareceu no local procurando pela vítima. Ao reconhecê-la, iniciou o ataque com um facão.

Uma pessoa que estava próxima tentou intervir, o que possibilitou que a vítima corresse. O homem, no entanto, foi perseguido e, cerca de 100 metros depois, caiu. Ele morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Após o homicídio, o suspeito fugiu levando a arma utilizada no crime e não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência.

À polícia, a companheira da vítima relatou que o agressor é seu ex-companheiro e que havia uma medida protetiva em vigor contra ele. O suspeito, de 35 anos, é natural do Paraná e possui registros policiais anteriores, segundo a Polícia Militar.

A área foi isolada para os trabalhos das equipes, que também precisaram conter um princípio de tumulto entre pessoas que estavam no local. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para a perícia e para o início da investigação.

