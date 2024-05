Homem é morto a tiros em frente a residência em Florianópolis

Um homem de 48 anos foi morto a tiros na frente da sua residência em Florianópolis, na capital de Santa Catarina. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira, 29.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu na avenida Engenheiro Max de Souza, no bairro Coqueiros, por volta das 19h20. A vítima, de 48 anos, era natural do Rio Grande do Sul e possuía registros policiais como autor por ameaça, invasão de propriedade e violação de domicílio.

Ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, efetuados por homens em frente a sua residência. A autoria e a motivação ainda estão sendo investigadas. A identidade da vítima não foi divulgada.

