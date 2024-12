Homem é morto durante briga de vizinhos em Brusque

Um homem morreu esfaqueado por volta das 16h desta segunda-feira, 30, na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Brusque. As informações preliminares são de que uma briga de vizinhos culminou no homicídio.

Equipes das Polícias Militar, Civil e Científica estiveram no local.

Notícia em atualização

