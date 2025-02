Homem é morto pelo próprio filho com golpes de tesoura em São João Batista

Um homem foi morto pelo filho com golpes de tesoura no bairro Cardoso, em São João Batista, na tarde deste sábado, 8. O autor do crime, de 23 anos, acionou a Polícia Militar e confessou o crime.

O caso aconteceu na rua Marcos Silva por volta das 16h10. O jovem afirmou que atacou o pai com golpes de tesoura e também utilizou um estilete.

Segundo informações da rádio Super FM, o jovem relatou à PM que sofria agressões do pai desde a infância, e que o homem também agredia a mãe. As agressões ao longo dos anos teriam motivado o crime.

Na tarde deste sábado, o pai chegou embriagado e pediu dinheiro, o que teria desencadeado uma discussão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, além da Polícia Civil. O jovem foi preso em flagrante e as autoridades investigam o caso.

